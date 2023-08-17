Клава Кока снова «Сорвалась»

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Певица Клава Кока выпустила новую песню «Сорвалась» (слушать трек).

Этой песней артистка, по её словам, закрывает для себя большой жизненный этап. Песня рассказывает об отношениях с нелюбимым, их токсичности и эмоциональных срывах.

«Я очень переживаю, если честно. И понимаю, что тема близка многим из вас. Пусть эта песня станет саундтреком к вашей жизни, с которой вы быстрее сможете отпустить всё, что причиняло вам боль… Прослушивая которую, вы будете уже счастливы и любимы с правильным человеком. А воспоминания - это всегда прекрасно! Это ж как наши личные фильмы. В моменте бывает сложно, плохо, тяжело, но после нас всех ждет красивый и счастливый конец», - рассказала Клава Кока.

Клава Кока
Клава Кока

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