Леся Ярославская вернулась в «Прошлое»

Слова и музыка - Леся Ярославская. Режиссер Константин Летавин снял клип на Кольском полуострове, где видна суровая красота северных земель.
«Несколько лет назад я написала песню «Прошлое», и только сейчас состоялась ее премьера. Поклонники уже заждались, но мне хотелось, чтобы и песня и клип на неё вышли одновременно. Я родилась на Кольском полуострове, и мне очень близка эта природа… У меня произошло возвращение в мое детство, мое Прошлое… На съёмки мне непременно хотелось полететь на так называемый край земли Териберку, а это не так-то просто. Сейчас мы смогли преодолеть препятствия, и вы уже можете посмотреть, что у нас получилось. Ещё один интересный факт, что режиссёр клипа - мой брат Константин Летавин, и это его дебютная работа, в создании которой нам помогала даже сама природа. Сняться в Арктике не так-то просто, после наших съёмок начались снегопады, из-за которых был даже закрыт аэропорт. Верю в то, что мое «Прошлое» создаст вам прекрасную компанию в дне сегодняшнем. Слушайте, качайте и делитесь с друзьями», - рассказала Леся Ярославская.
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