Леся Ярославская вернулась в «Прошлое»

После небольшого перерыва выпускница «Фабрики звёзд 3» и солистка группы «Тутси» Леся Ярославская презентовала свой новый летний сингл «Полюбила другого» (слушать песню).

«Признаюсь, услышав этот хит изначально, я сразу решилась на эксперимент и в отличие от прежних песен, которые были написаны мной лично, захотела посотрудничать с современными авторами, добавившими жгучего перца в творчество», - признается Леся Ярославская.







Песня авторства Андрея Максимова и Николая Швеца имеет ярко выраженный восточный колорит и танцевальный характер. Иногда Леся переходит на речитатив.



Леся Ярославская



