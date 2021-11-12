Руслан Алехно спел о прощении

Для Алехно это первый опыт сотрудничества с Михаилом Гуцериевым.

«Песня «Виноват, прости» знаменует новый этап в моей творческой жизни, и она, я уверен, займёт главное место в моём репертуаре», — поделился Руслан Алехно.

Невозможно тебя любить

Равнодушно, с холодным спокойствием.

Готов жизнь тебе посвятить

И сыграть свой последний реквием.

В очередной раз поэт мастерски раскрывает человеческую натуру, тонко показывая все её грани. Стихи «Виноват, прости» повествуют о чувствах человека, который неоднократно предавал возлюбленную и теперь раскаивается в содеянном. Исполнитель уловил настроение стихов Михаила Гуцериева и смог передать их с чувством:

«Песня «Виноват, прости» о том, что каждый из нас совершает ошибки в жизни и после содеянного остаётся в ответе за них. Хорошо, когда осознание неверного поступка приходит вовремя и есть шанс исправить ошибки. Эта песня именно об этом!»



Руслан Алехно

Говоря о стихах песни, Руслан Алехно сравнил поэзию Гуцериева с творчеством Сергея Есенина, в котором любовь играет важнейшую роль. Это образы женщин и отражение ярких отношений — подчас непростых и очень правдивых.

«Я думаю, что это главная особенность, которая отличает Михаила Гуцериева от других современных авторов. Поэтому артисты и обращаются к нему за песнями с глубоким смыслом».

Ты прости мою ревность, прости.

За измену прости жестокую,

За мученья свои извини,

За любовь, на троих разделённую.

По словам композитора Олега Шаумарова, на создание будущей мелодии повлияла важная нравственная тема, заложенная в стихах — прощение. Оно является наивысшей точкой духовного роста человека. И Руслан Алехно идеально подходил в качестве исполнителя для этой песни: он обладает уникальным сочетанием энергии, молодости и мудрости.

«Я грехи раздавал горстями» — строчка, которая запала мне в душу. Стихи — это не только набор рифмованных слов. Это искусство, с помощью которого поэт делится с другими людьми своим внутренним миром, опытом, эмоциями и своими чувствами. Поэтому музыка родилась очень быстро. Я будто заглянул в иное пространство, где мелодия уже существовала и просто перенёс её на стихи», — рассказал о работе композитор Олег Шаумаров.

Буквально на днях Руслан Алехно приступает к съёмкам клипа на песню «Виноват, прости». Режиссёр будущего видео — Рустам Романов.