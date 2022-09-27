Скончался Борис Моисеев

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на арт-директора артиста Сергея Гороха.



Борис Моисеев

«Да, это так… Сегодня в 2 часа дня. У него в квартире московской», – ответил он на соответствующий вопрос.

Причина смерти певца не сообщается. Ранее артист перенёс три инсульта.

Горох добавил, что о датах церемонии прощания и похорон пока ничего не известно.





Борис Моисеев - один из первых певцов-геев в России, совершивших каминг-аут. Начинал на Украине в Харьковском театре оперы и балета, начав с должности артиста и закончив хореографом-постановщиком. В 1975 году уехал в Каунас, где танцевал в музыкальном театре. В 1978 году создал танцевальное трио «Экспрессия», в котором он танцевал с двумя девушками (Лариса «Лари» Николаевна Хитана (в браке Романова) и Людмила Чеснулявичюте). Трио выступало в знаменитом в те годы юрмальском варьете «Юрас перле» («Морская жемчужина»), художественным руководителем которого был Марк Гурман. Там талантливых танцоров заметила Алла Пугачёва и пригласила работать в своём шоу.

С середины 90-х Борис Моисеев стал работать сольно, выпустив несколько музыкальных шоу, среди которых «Каприз Бориса Моисеева», «Королевство любви», «Не отрекаюсь» и др.

Последним музыкальным шоу Бориса Моисеева стало «Zero», премьера которого состоялась 6 марта 2010 года в Санкт-Петербурге в БКЗ «Октябрьский». В том же году певец ушёл от продюсера Евгения Фридлянда, с которым проработал более десяти лет.

20 декабря 2010 года Борис Моисеев госпитализирован с подозрением на инсульт, 21 декабря лечащие врачи подтвердили диагноз. Весной 2015 года артист полностью прекратил активную концертную деятельность из-за ухудшения состояния здоровья после повторного инсульта.