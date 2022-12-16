Новогодняя песня Бориса Моисеева впервые появилась в стриминге

Композиция записана в 2012 году на студии «Vi-Sound» в Москве. «В этот Новый год» — музыкальное напутствие от Бориса Моисеева всем своим друзьям и поклонникам. Автор слов и музыки —Алексей Малахов.

«Новый год — время ожиданий прекрасного начала и доброй истории, в которую верит каждый из нас. Так в моем репертуаре появилась песня талантливого и модного автора. Накануне каждого года я желаю самого главного — мира, любви и благополучия! Пусть эта песня согревает вас зимними вечерами. Берегите друг друга!» — пожелал Борис Моисеев, после записи композиции.



Борис Моисеев

"Я просто хочу любить тебя, в этот новый год!" - поёт Борис.

Эта композиция стала знаменательной для артиста. Работа с логопедом и запись песни помогли Борису Михайловичу совершить огромный прорыв по восстановлению вокала. Музыка лечила, ставила на ноги и заставляла двигаться дальше.

Напомним, после того, как певца не стало, продажи его дисков выросли до рекордной отметки. Последний альбом артиста «Я не могу тебя терять» может стать самым продаваемым диском 2022 года.

«Мы продолжим работать с наследием Бориса Моисеева. К релизу готовим и ранее выпущенные альбомы, и новые неизданные работы,» — заявил арт-директор артиста Сергей Горох.