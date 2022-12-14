Брат Бориса Моисеева решил завладеть имуществом певца

По мнению родственника артиста, певец составил завещание под давлением "третьих лиц". Об этом сообщил его представитель Александр Добровинский.

«Некоторое время назад господин Маркс Толкач пригласил меня представлять его интересы в наследственном деле его брата Бориса Моисеева. Со слов господина Толкача, весь объем документов, согласно которому Борис Моисеев был лишен своих активов, а Маркс Толкач наследства, были составлены под давлением и/или ничтожны», – рассказал защитник РИА Новости.



Борис Моисеев

Также он сообщил, что, по словам Толкача, действия "заинтересованных лиц, получивших активы Бориса Моисеева, должны быть рассмотрены следствием, а выгодоприобретатели – фигурировать в уголовном деле".

Кроме того, Добровинский отметил, что речь идет о крупных суммах. Однако он не уточнил, каких именно.

Юрист также добавил, что еще не видел текст завещания и не знает, кому досталось наследство артиста. Адвокат планирует подать иск в суд после изучения всех необходимых бумаг.

Ранее Толкач назвал еще троих наследников звезды: домработницу, уборщицу и соседа музыканта. По его мнению, они могли завладеть имуществом покойной знаменитости незаконно.

СМИ сообщали, что большую часть наследства Бориса Моисеева получил его директор Сергей Горох, ухаживавший за артистом до последнего дня его жизни, и первым обнаруживший тело умершего певца. Где был в последние годы жизни Моисеева его брат Маркс Толкач, пока неизвестно.

Известно, что братья много лет не общались, а Толкач даже не приехал на похороны Моисеева.