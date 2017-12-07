Эйфелеву башню подсветят в память о Johnny Hallyday

Об этом заявила мэр столицы Анн Идальго.

Джонни Холлидей скончался в среду в возрасте 74 лет от рака легких в своём доме в Марн-ла-Кокетт под Парижем.



Джонни Холлидей

"С вечера пятницы и до воскресенья мы выведем надпись "Спасибо, Джонни" на Эйфелеву башню. Эту же надпись можно будет увидеть на фасаде Accor Hotels Arena, концертного стадиона, где он выступал чаще всего", — написала Идальго в Twitter.

​Транспортная компания Парижа и столичного региона RATP также почтила память рокера, временно переименовав одну из станций парижской подземки — станция Duroc на некоторое время стала DuRock Johnny. Фотография вывески с новым названием опубликована в Twitter транспортной компании.