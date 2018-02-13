Дети Джонни Холлидея оспорят завещание

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Двое старших детей французского музыканта Джонни Холлидея, не получившие наследства, оспорят завещание.

Об этом сообщает Газетаru со ссылкой на RFI.

Речь идет об актрисе Лоре Смет и ее сводном брате Давиде Холлидее. Они не согласны с тем, что их отец оставил состояние и права на музыку своей последней жене Летиции.

Джонни Холлидей
Джонни Холлидей

Из завещания также следует, что в случае смерти Летиции Холлидей все наследство перейдет двум детям, которых она усыновила вместе с супругом.

В общей сложности у Холлидея четверо детей.

Холлидей умер в своем доме в расположенном недалеко от Парижа городке Марн-ла-Кокетт в 2017 году.

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