Умер Johnny Hallyday

"Джонни Холлидей ушел. Я пишу эти слова, не веря в них. И все же это так. Моего мужчины больше нет. Он покинул нас сегодня ночью, всю свою жизнь он прожил с мужеством и достоинством", — говорится в заявлении супруги музыканта.



Джонни Холлидей

Рокер около года боролся с раком легких, пишет РИА Новости. Ранее СМИ сообщали, что химиотерапия негативно отразилась на здоровье музыканта и его состояние ухудшилось.

Джонни Холлидей (настоящее имя — Жан-Филипп Лео Смет) родился 15 июня 1943 года в Париже. Он совершил более 400 концертных турне, которые собрали 15 миллионов зрителей. К 2005 году были проданы около 80 миллионов его дисков, 18 альбомов Холлидея стали платиновыми. Он автор многих песен в стиле шансон и музыки к фильмам.