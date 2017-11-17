Johnny Hallyday экстренно госпитализирован

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Звезда французской рок-музыки Джонни Халлидей в срочном порядке был госпитализирован в ночь на понедельник в одну из больниц Парижа в связи с дыхательной недостаточностью.

Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Europa1.

В марте 2017 года 74-летний певец сообщил о том, что проходит лечение от онкологического заболевания.

Джонни Халлидей
Джонни Халлидей

По сведениям радиостанции, ожидается, что врачи смогут его выписать днем в среду, 22 ноября.

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