Johnny Hallyday экстренно госпитализирован

Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Europa1.

В марте 2017 года 74-летний певец сообщил о том, что проходит лечение от онкологического заболевания.



Джонни Халлидей

По сведениям радиостанции, ожидается, что врачи смогут его выписать днем в среду, 22 ноября.