В память о дирижере Халилове открыли Мемориальную доску

Мероприятие приурочили к годовщине гибели 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе над Черным морем худрука ансамбля имени Александрова, сообщила ТАСС директор Детской школы искусств Киржачского района Ольга Хапилова.



Валерий Халилов

"В апреле 2017 года нашей школе было присвоено имя Валерия Халилова, поэтому право открыть мемориальную доску предоставили его вдове и брату. В знак благодарности они подарили нам кларнет и записи с произведениями Валерия Михайловича, так как с присвоением школе его имени мы усилили развитие духового направления", - уточнила она.

Доска была установлена по инициативе администрации Киржачского района, где похоронен Халилов. Почтить его память во Владимирскую область также прибыли его коллеги и товарищи, в том числе бывший первый замминистра обороны РФ генерал армии Александр Белоусов, начальник Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ Сергей Дурыгин. После посещения музейной экспозиции школы искусств, посвященной Халилову, и небольшого концерта воспитанников, участники церемонии отправились к месту захоронения артиста на кладбище близ деревни Новинки, где прошло детство дирижера.

"На кладбище прошел молебен, на который пришло много людей, местных жителей", - уточнил ТАСС брат народного артиста Александр Халилов. Он также сообщил, что к лету 2018 года на месте захоронения планируется установить памятник из белого мрамора.

Валерий Халилов (1952 - 2016) - народный артист России, дирижер, композитор, художественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова, начальник военно-оркестровой службы Вооруженных сил РФ - главный военный дирижер. 25 декабря 2016 года Валерий Халилов погиб в возрасте 64 лет в авиакатастрофе самолета Ту-154 над Черным морем близ Сочи. Вместе с ним погиб 91 человек, в т. ч. 64 артиста ансамбля.