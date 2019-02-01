Удовлетворен первый иск в связи с гибелью ансамбля Александрова

Как стало известно “Ъ”, итица — дочь артиста Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова Юрия Новокшанова — требовала по 500 тыс. руб. от ансамбля, признавшего гибель артиста несчастным случаем на производстве, и военного ведомства, а кроме того, рассчитывала получить ежемесячную пожизненную выплату в размере 22 тыс. руб. Суд оценил моральные страдания потерпевшей в 150 тыс. руб.

Вчера Кемеровский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу Лады Шульгиной (до замужества Новокшанова) на решение Центрального райсуда Новокузнецка, летом прошлого года отказавшего ей во взыскании компенсации. Суд первой инстанции, в частности, посчитал, что иск должен был подаваться не к Минобороны в целом, а к ВВС, владевшим источником повышенной опасности в виде Ту-154.

Лада Шульгина полагает, что ансамбль Александрова как работодатель должен нести ответственность по возмещению вреда в связи со смертью ее отца, являвшегося кормильцем, а Минобороны — как владелец самолета»,— сказал суду адвокат истца Евгений Ильченко.

Представитель прокуратуры посчитал, что исковые требования госпожи Шульгиной подлежат удовлетворению, но не все. «В части компенсации морального вреда от ансамбля Александрова отказать: в случившемся нет вины работодателя. Полагаю, что компенсация должна быть взыскана с Минобороны»,— сказал он. При этом прокурор счел запрашиваемую сумму завышенной, отметив, что истица не проживала со своим отцом и они крайне редко общались.

«Ансамбль Александрова вообще не является причинителем вреда, с точки зрения охраны труда у работодателя не было никаких нарушений,— отметил его представитель.— Мы — бюджетное учреждение и очень активно участвовали в судьбе семей погибших. Лада Юрьевна — единственная изо всех родственников, кто заявил нам иск».

Представители Минобороны также не согласились с требованиями, указав суду на то, что «факты причинения моральных страданий» госпоже Шульгиной «не доказаны». При этом ответчики отметили, что Лада Шульгина замужем и имеет постоянный источник дохода: работает оператором аппарата по производству полиэтиленовых изделий, получая 15 тыс. руб. в месяц.

Коллегия судей Кемеровского облсуда «с учетом требования разумности и справедливости» иск удовлетворила частично, взыскав с Минобороны РФ 150 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда в пользу Лады Шульгиной.

Член Совета при председателе Совета федерации РФ по взаимодействию с институтами гражданского общества Евгений Корчаго пояснил “Ъ”, что взыскания морального вреда с владельцев источников повышенной опасности — авто- и железнодорожного транспорта — являются обычным делом. «Для авиакатастрофы — это уникальная ситуация, потому что у нас не каждый день ансамбли Минобороны гибнут и не каждый самолет принадлежит военным»,— пояснил господин Корчаго. Он добавил, что, поскольку ответчик невиновен напрямую (следствие по делу авиакатастрофы еще не закончено), компенсация в размере 150 тыс. руб.— сумма средняя. «Насколько мне известно, подобные иски к Минобороны после катастрофы в Сочи не подавались»,— резюмировал правозащитник.