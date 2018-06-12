Памятник Валерию Халилову открыт в Тамбове

Валерий Халилов был основателем и музыкальным руководителем VII Международного фестиваля духовых оркестров имени В.И. Агапкина и И.А. Шатрова, который в эти дни проходит в Тамбове. В декабре 2016 года дирижёр, вместе с артистами возглавляемого им ансамбля имени Александрова, погиб в авиакатастрофе под Сочи.

"Автором монумента стал московский скульптор, преподаватель МГХИ имени В.И. Сурикова Александр Миронов. Памятник установлен в центре Тамбова, неподалеку от памятника Василию Агапкину и Илье Шатрову", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы.



Памятник Валерию Халилову

В церемонии открытия приняли участие брат и дочери Валерия Халилова. С приветственным словом к присутствующим обратился глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.