В память об артистах ансамбля Александрова высадят сад

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу музея.

«У стен Музея Победы на Поклонной горе 9 июня высадят 120 кустов сирени – как напоминание о погибших музыкантах. Акция получила название «Живое дерево памяти». Ее организует Духовое общество им. Валерия Халилова. Саженцы сирени увековечат память артистов Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.Александрова», - говорится в сообщении.



Валерий Халилов

Уточняется, что живой мемориал посвящен также музыкантам, погибшим на Великой Отечественной войны: артистам Государственного духового оркестра СССР и Государственного джаз-оркестра, павшим в боях под Вязьмой.

Мероприятие завершит концерт-реквием, который пройдет в Музее Победы.

Самолет Ту-154 потерпел крушение 25 декабря 2016 г. Лайнер совершал рейс из подмосковного аэродрома Чкаловский в Сирию и разбился сразу после вылета из Сочи, где приземлялся для дозаправки. На борту, помимо экипажа, находились представители СМИ, военнослужащие, музыканты ансамбля им. А.Александрова, а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Они летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Все 92 человека погибли.