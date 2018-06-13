Анна Семенович ищет мужчину на пляжных вечеринках

«Написал её , мой друг и очень талантливый автор Алексей Романоф. После долгой зимы нам с Лешей очень хотелось подарить вам летнее настроение, любовь и радость. Желаю свой песне стать ярким хитом и гимном счастливого лета, полного танцев, ярких эмоций и любви», - говорит Анна.

Певица уже сняла видео на новую песню. Режиссером видео выступил Александр Игудин. Клип снимался в Санкт-Петербурге.

По сюжету клипа Анна со своими подругами приходит на пляжную вечеринку, чтобы познакомиться с состоятельными мужчинами. Певице пришлось сниматься в купальнике при температуре воздуха +10.



На съемках клипа

«Мы сняли классный клип и пусть на улице было очень холодно, наши сердца нас согревали. Эта история заставит улыбнуться миллионы людей, а улыбка продлевает жизнь и радует», - считает Анна.