Анна Семенович признана угрозой нацбезопасности Украины

Как отмечено на сайте Министерства культуры Украины, ограничения на въезд в страну в отношении певицы начали действовать с 26 сентября. Кроме того, ее песни запрещено транслировать и воспроизводить в общественных местах.



Анна Семенович

Министерство культуры Украины в 2015 году обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". В него попали такие артисты, как Олег Газманов, Валерия Перфилова (сценическое имя — Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Перечень регулярно расширяется.