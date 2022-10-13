Анна Семенович поменяла дизайн своей спальни

О происшествии по телефону сообщила соседка снизу, у которой начало капать с потолка. Первыми на ликвидацию потопа экстренно приехала вся семья: родители и брат. Сама певица срочно поменяла билет и вылетела в Москву.



Анна Семенович



«Конечно, у меня в голове были самые пессимистические картины. Казалось, что я открою дверь в подъезд, а на меня хлынет поток воды, и встретят разъяренные соседи. О том, как по квартире плавают мои туфли и в каком состоянии ковры, я даже боялась подумать. К