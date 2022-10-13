Анна Семенович поменяла дизайн своей спальни

«Мои дорогие, давно мечтала немножко поменять спальню, обновить пространство. Но честно говоря, с моим графиком делать ремонт совершенно невозможно! При том, что я делала ремонт в квартире совсем недавно, все ещё свежее и чистое, но интерьер в спальне мне очень сильно надоел и я хотела его обновить», - объяснила причины перемен певица.
«Предложили мне поменять интерьер в спальне, буквально за несколько часов, без ремонта. Я сначала засомневалась, но потом доверилась девочкам. Они проделали чудесную работу, поменяв балдахин на подвесной потолок и полностью сменили шторы, результат превзошёл сам себя! Я в восторге, теперь у меня новая спальня, о которой я давно мечтала», - радостно говорит певица.
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