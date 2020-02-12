Фомин и Семенович записали дуэт перед совместным туром

Новая работа показывает артистов в совершенном другом амплуа, умиротворенные и социально активные.

Премьера состоялась накануне первого совместного гастрольного тура Мити Фомина и Анны Семенович, который стартует в марте 2020. Объединившись, артисты обещают зрителями абсолютно новое шоу, в котором, помимо дуэта, прозвучат и золотые хиты, навсегда вошедшие в фонотеку русскоязычной поп-музыки.



Митя Фомин и Анна Семенович

Уже в этой весной артисты впервые дадут совместные концерты в городах России, Прибалтики и Казахстана.

График тура:



6 марта 2020 - Таллин

7 марта 2020 - Йыхвы

13 марта 2020 - Уральск

14 марта 2020 - Атырау

15 марта 2020 - Петропавловск (Казахстан)

16 марта 2020 - Нур-Султан

17 марта 2020 - Павлодар

18 марта 2020 - Усть-Каменогорск

20 марта 2020 - Барнаул