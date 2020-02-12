Фомин и Семенович записали дуэт перед совместным туром

Новая работа показывает артистов в совершенном другом амплуа, умиротворенные и социально активные.
Премьера состоялась накануне первого совместного гастрольного тура Мити Фомина и Анны Семенович, который стартует в марте 2020. Объединившись, артисты обещают зрителями абсолютно новое шоу, в котором, помимо дуэта, прозвучат и золотые хиты, навсегда вошедшие в фонотеку русскоязычной поп-музыки.
Уже в этой весной артисты впервые дадут совместные концерты в городах России, Прибалтики и Казахстана.
График тура:
6 марта 2020 - Таллин
7 марта 2020 - Йыхвы
13 марта 2020 - Уральск
14 марта 2020 - Атырау
15 марта 2020 - Петропавловск (Казахстан)
16 марта 2020 - Нур-Султан
17 марта 2020 - Павлодар
18 марта 2020 - Усть-Каменогорск
20 марта 2020 - Барнаул
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