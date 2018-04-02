Барельеф «Сергей Рахманинов» открылся в «Филармонии-2»

Первого апреля исполнилось 145 лет со дня рождения Рахманинова.

"Я хотел бы поблагодарить руководство филармонии, музыкантов, артистов, управляющих – всех, эту замечательную площадку. Не случайно было принято решение назвать этот концертный зал именем Рахманинова. Он, как и Петр Ильич Чайковский, является одним из самых исполняемых композиторов в мире. Барельеф, который открылся, — замечательный, стильный", — сказал Мединский.



Скульптор :Андрей Коробцов

Концертному залу "Филармония-2" было присвоено имя Сергея Рахманинова в 2014 году после реставрации.

РИА Новости