Барельеф «Сергей Рахманинов» открылся в «Филармонии-2»

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Министр культуры РФ Владимир Мединский в воскресенье принял участие в церемонии открытия барельефа "Сергей Рахманинов" в фойе Концертного зала имени Рахманинова "Филармония-2" в день рождения великого русского композитора, пианиста и дирижера.

Первого апреля исполнилось 145 лет со дня рождения Рахманинова.

"Я хотел бы поблагодарить руководство филармонии, музыкантов, артистов, управляющих – всех, эту замечательную площадку. Не случайно было принято решение назвать этот концертный зал именем Рахманинова. Он, как и Петр Ильич Чайковский, является одним из самых исполняемых композиторов в мире. Барельеф, который открылся, — замечательный, стильный", — сказал Мединский.

Скульптор :Андрей Коробцов
Скульптор :Андрей Коробцов

Концертному залу "Филармония-2" было присвоено имя Сергея Рахманинова в 2014 году после реставрации.

РИА Новости

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