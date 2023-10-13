В Москве открылся музей С.В. Рахманинова

Одним из ключевых событий Первого Всероссийского фестиваля «Народный Рахманинов», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив и приуроченного к 150-летию великого русского композитора, стало открытие Московского музея С.В. Рахманинова.



Московский музей Рахманинова

Московский музей Рахманинова расположился в Доме Рахманинова на Большой Ордынке. Инициатором открытия музея стал Фонд содействия сохранения наследия композитора «Рахманиновское общество». «Мы долго шли к этому событию – открытию музея в Москве, - рассказала Тамара Паршина. – Но уже в год создания «Рахманиновского общества» в 1981 году знали, что музею Рахманинова – быть!»

Перед торжественной церемонией открытия рядом с Домом Рахманинова высадили саженцы сирени. «Это прекрасная традиция, сирень была для композитора символом родины», — отметил президент «Рахманиновского общества», дирижёр Валерий Полянский.

Первой экспозицией Музея Рахманинова стала выставка «Я — русский композитор», подготовленная совместно с Российским национальным музеем музыки. На планшетной выставке можно увидеть фотографии, партитуры, рукописи, афиши. Здесь представлены все творческие роли Рахманинова — композитора, дирижёра, пианиста. В большом количестве представлен мультимедийный контент: при наведении камеры смартфона на QR-код можно послушать архивные записи сочинений Рахманинова в исполнении автора и известных музыкантов. Отдельный раздел посвящён программе «Экспомузыка», которую в эфире радио «Орфей» ведёт генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.

Главное украшение Московского музея Рахманинова — рояль Бехштейн, тот, что стоял в квартире композитора на Страстном бульваре. В день открытия сочинения Рахманинова на этом рояле исполнил пианист Александр Гиндин.



Александр Гиндин

«Только спустя годы мы поймём важность такого события, как открытие Музея Рахманинова. Но уже сейчас здесь всё наполнено правильной атмосферой. Я желаю, чтобы дух Рахманинова, его музыки, его творчества, его харизмы оставался в этих стенах», — поделился впечатлениями Александр Гиндин.

Музей — это не только экспозиционная деятельность, это также просветительская и образовательная работа, считает директор Московского музея Рахманинова Тамара Паршина.

««Рахманиновское общество» ведёт свою историю с 1981 года, оно было организовано группой профессоров Московской консерватории во главе с Виктором Мержановым как выражение признательности общественности страны великому композитору. Создание музея всегда было нашей мечтой. Музей представляет собой не ту структуру, к которой все привыкли. Здесь прежде всего будет вестись научная, деятельность будет храниться вся доступная и правдивая информация о Рахманинове», — добавила Паршина.

«После Рахманинова осталось не так много личных вещей. Он оставил здесь всё, уезжал за границу всего с двумя чемоданами, но дома и квартиры, в которых жил и бывал Рахманинов, уже снесены или перестроены. Самый большой архив композитора находится в Российском национальном музее музыки и Библиотеке конгресса США. Можно только приветствовать создание нового пространства, где изучают жизнь и творчество нашего русского гения», — отметила главный эксперт по фондам Российского национального музея музыки Наталия Тартаковская.

Открытие музея стало одним из событий Первого всероссийского фестиваля «Народный Рахманинов», который проходит в Москве. В его программе — выступления молодых музыкантов и два больших гала-концерта. Первый пройдёт 13 октября в Зале имени Рахманинова «Филармония-2» с участием Национального академического оркестра народных инструментов имени Осипова под руководством дирижёра Евгения Анатольевича Волчкова. 15 октября в том же зале состоится концерт с участием Государственной академической симфонической капеллы России под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Валерия Полянского. В Музее уже представлены работы участников всероссийского конкурса «Народный Рахманинов» — портреты композитора, выполненные в разных техниках. Образовательная программа фестиваля состоится также в Музее Рахманинова. Это будут творческие встречи, лекции, мастер-классы музыкантов. На 3 ноября запланирована научная пресс-конференция, посвящённая творчеству композитора

«Рахманинов заслужил всенародную любовь, любовь простых людей, живущих в разных уголках нашей страны, людей разных национальностей, поэтому и называется „Народный Рахманинов“», — сказал Валерий Полянский.

Одним из подарков новому музею стала раритетная пластинка с записями Сергея Рахманинова, которую преподнес директор дома-музея А.Н. Скрябина Александр Лазарев.

Гости смогли насладиться игрой заслуженного артиста России Александра Гиндина на фортепиано, принадлежавшему Сергею Рахманинову. А вечером состоялся праздничный концерт, посвященный открытию Московского Музея С.В. Рахманинова. В первом отделении выступили молодые музыканты и победители конкурса Первого Всероссийского фестиваля «Народный Рахманинов». Во втором отделении концерта выступил скрипач, художественный руководитель и солист оркестра «Московский камерный оркестр» Сергей Поспелов.

Межрегиональная общественная организация «Рахманиновское общество» была основана в 1981 году группой профессоров Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского по инициативе Народного артиста СССР пианиста, профессора Московской консерватории В.К. Мержанова. Цели и задачи: популяризация творчества Рахманинова как композитора, исполнителя, дирижёра, а также популяризации его литературного творчества, его идей философии музыкального искусства и создание в столице России учреждения в области сохранения наследия великого русского композитора, пианиста и дирижёра С.В. Рахманинова, открытие Московского Музея С.В.Рахманинова; осуществление концертных и просветительских программ, рассчитанных на самую широкую аудиторию.