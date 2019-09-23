В Москве появится конкурс имени Рахманинова по 3 номинациям

Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры.

"Первый конкурс планируется провести в 2021 году в Москве в трех номинациях - специальностях, в которых наиболее полно проявился музыкальный талант Сергея Рахманинова: "Фортепиано", "Дирижирование" и "Композиция", - говорится в релизе ведомства по итогам заседания рабочей группы по подготовке и проведению смотра. Уточняется, что программа и условия конкурса будут объявлены в январе 2020 года.

В Минкультуры отметили, что конкурс им. С.В. Рахманинова наряду с конкурсом им. П.И. Чайковского должен стать крупным событием в культурной жизни России. В жюри будут приглашены ведущие российские и зарубежные музыканты, выдающиеся пианисты, дирижеры и композиторы.

Вопрос о проведении конкурса прорабатывается в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, сообщили в пресс-службе Минкультуры.