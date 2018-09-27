Директор музея Рахманинова передал региону земли для расширения усадьбы

Об этом Ермаков в среду сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Мы с помощью друзей выкупили два участка земли, которая исторически была усадебная, но принадлежала сельсовету. Мне пришлось искать деньги, чтобы вернуть ее усадьбе. Сейчас идет чисто рутинное дело - оформление земли в собственность Тамбовской области, а потом землю передадут музею-усадьбе в бессрочное пользование", - рассказал Ермаков.

Директор музея уточнил, что общая площадь выкупленных участков составила более 0,5 га, после присоединения этих земель территория усадьбы будет занимать около 30 га.

"При Сергее Васильевиче Рахманинове на этой земле находилась ветряная мельница и амбары, мы планируем все это восстановить. Это нормальная абсолютно вещь, это происходит практически во всех усадьбах - нет ни одной усадьбы в России, музея-заповедника, у которого не было бы проблемы с землей. Мы свою проблему решили так", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что дом-музей композитора, расположенный в Тамбовской области, в котором Рахманинов проводил довольно много времени с 1890 по 1917 год и где написал свои самые известные произведения, претендует на статус музея-заповедника. По словам Ермакова, дорожная карта по преобразованию музея-усадьбы в музей-заповедник утверждена властями региона и сейчас проходит экспертизу.