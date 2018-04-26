«Мелодия» выпустила «Сергей Рахманинов. Избранные произведения»

Вариационные циклы для фортепиано соло («Вариации на тему Шопена» соч. 22 и «Вариации на Тему Корелли» соч. 42), первые из которых относятся к расцвету рахманиновского творчества, вторые – к периоду эмиграции, не принадлежат к популярнейшим сочинениям Рахманинова. Тем не менее, именно они позволяют приоткрыть тайны творческой мастерской гениального композитора-пианиста, лучше понять внутренний облик творца и интерпретатора. Как и в переложениях музыки других авторов, в вариациях на «чужие» темы Рахманинов остается Рахманиновым, преобразуя музыкальный материал Шопена и Корелли в горниле собственной артистической индивидуальности.

Жанр транскрипций представлен «Менуэтом» из первой сюиты «Арлезианка» Ж. Бизе, «Скерцо» из сюиты «Сон в летнюю ночь» Ф. Мендельсона-Бартольди и «Колыбельной» П. Чайковского; а также авторскими обработками романсов «Сирень» и «Маргаритки»

Представленные записи сочинений Рахманинова были осуществлены замечательными отечественными пианистами второй половины ХХ века (Александром Бахчиевым, Дмитрием Башкировым и Алексеем Наседкиным) и музыкантом нового поколения – представителем школы Алексея Любимова, доцентом Московской консерватории, лауреатом международных конкурсов Сергеем Каспровым.

Диск также включает в себя «Вальс» и «Романс» для фортепианного ансамбля весьма необычного состава (в 6 рук!), написанные в 1890-91 гг. для сестер Н., В. и Л. Скалон, в обществе которых юный композитор проводил летние месяцы в Ивановке.

Сергей Рахманинов (1873–1943)

Две пьесы для фортепиано в шесть рук (1891)

1 1. Вальс

2 2. Романс

3 «Вариации на тему Шопена», соч. 22

4 Скерцо из музыки Ф. Мендельсона к пьесе В. Шекспира «Сон в летнюю ночь» (обр. для фортепиано) (1933)

5 «Колыбельная песня», соч. 16 № 1 П.И. Чайковского (обр. для фортепиано) (1941)

6 Менуэт из сюиты № 1 Ж. Бизе «Арлезианка» (обр. для фортепиано) (1903)

7 «Сирень», соч. 21 № 10 (обр. для фортепиано) (1914)

8 «Маргаритки», соч. 38 № 3 (обр. для фортепиано) (1922)

9 «У моего окна», соч. 26 № 10 (обр. для фортепиано)

10 «Вариации на тему Корелли», соч. 42