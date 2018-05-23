«Черная ленточка» - «Первый»

SELF Music Publishing, 15.05.2018.

Жанр: панк-рок, пост-рок.

Это вывороченная наизнанку парадоксальность нынешнего мышления россиян, и очевидный апокалипсис из последствий оного. Селиванов под привычный гаражный саунд, обогащенный космическими звуками синтезаторов, складывает мозаику из привязанностей, фобий, комплексов, мечтаний среднестатического россиянина. Портрет довольно ужасненький. Но настолько правдивый, что оторопь берет.

Между делом Селиванов находит точные слова для описания межфракционного состояния того самого россиянина: «Ничего в нем (окружающем мире) нет», «Ослепить свою совесть», «Снова кого-то из нас не спасут врачи», «Не буди меня!», «Он часто брошен без ответа»… Россиянин плавится, в жидком состоянии он пластичен для описания того, что с ним происходит. Его мир страшен, наполнен фейками и зэковским пониманием «справедливости». Он и сам понимает, что вурдалак, но оправдывает для себя это чем-то внешним. Возможно, это самый справедливый портрет нынешнего обывателя России, наравне с героями песен Шнура.

Да, музыканты играют не слишком-то профессионально, звук жесткий аки пластмасса, о технике говорить вообще не приходится. На то он и андеграунд. Его функция — доносить месседж. А он донесен более чем основательно.

Понятно, что Селиванов ориентируется на пустое место от «Гражданской обороны», но оно действительно вакантно. Расщепленное сознание одурманенного телепропагандой россиянина тоже реально плачевно, - но вопрос в том, что хочет ли он такой правды о себе. Шнур умеет маскировать свои сентенции толстым слоем лести, отчего тот россиянин умудряется считать это комплиментом себе. В случае с «Черной ленточкой» так вряд ли получится. «В зеркале вместо тебя отражается кто-то чужой», - это удар под дых.

Оценка: 7 из 10

Гуру КЕН