Чичериной запретили выступать перед болельщиками ЧМ 2018

«Слава Богу, футболобандеровцы запретили меня в Ростове-папе, в сотне километров от которого в многострадальной Горловке дети спят в ванных, чтобы их ночью не посекло осколками. Многие в Донбассе считают, что русские не приходят на помощь своим из-за этой футбольной вакханалии. Как известно рок — музыка протеста, и меня официально запретили», — написала певица в соцсетях.

Юлия выложила скан письма, в котором говорится о запрете ее выступлений по причине ассоциации ее с военной тематикой. Темы войны, политик и религии запрещены на мероприятиях под эгидой ФИФА.