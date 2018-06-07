Чичериной запретили выступать перед болельщиками ЧМ 2018

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Юлии Чичериной запретили выступать перед болельщиками в Ростове-на-Дону во время чемпионата мира по футболу.

«Слава Богу, футболобандеровцы запретили меня в Ростове-папе, в сотне километров от которого в многострадальной Горловке дети спят в ванных, чтобы их ночью не посекло осколками. Многие в Донбассе считают, что русские не приходят на помощь своим из-за этой футбольной вакханалии. Как известно рок — музыка протеста, и меня официально запретили», — написала певица в соцсетях.


Юлия выложила скан письма, в котором говорится о запрете ее выступлений по причине ассоциации ее с военной тематикой. Темы войны, политик и религии запрещены на мероприятиях под эгидой ФИФА.

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