Conchita Wurst станет мужчиной

По словам Нойвирта, ему наскучили платья и в целом девичий образ. «Я раскрывал женскую часть своего «я» последние 10 лет, с тех пор, как стал дрэг-артистом. Мне так понравилось «Евровидение» и все, что последовало за ним, я понял, что у Кончиты огромный потенциал и она может развиваться во множестве направлений. Я ищу вдохновение. Я пришел на сцену дивой в золотом платье, а теперь я бородатый парень в ботинках», — поделился Томас Нойвирт.

Артист признался, что сейчас он чувствует себя органично в более мужественном облике, близком его внутреннему миру, а также испытывает удовольствие от того, что его перестали узнавать на улицах, пишет Газета.ru.