Для духовиков могут сохранить льготный срок выхода на пенсию

В среду после заседания группы по совершенствованию пенсионного законодательства Ямпольская напомнила журналистам, что существует обширный список профессий и должностей, представители которых имеют право на досрочную пенсию, утвержденный еще в 1993 году. "И я говорила сегодня о том, что ни простое человеческое чувство справедливости, ни простой здравый смысл не позволяют нам отстаивать весь этот список целиком", - отметила парламентарий.

"Но мы опять же считаем, что было бы несправедливо забыть про три категории творческих профессий - это артисты балета, это несколько категорий артистов цирка и это музыканты, играющие на духовых инструментах, что тоже связано с очень серьезным износом организма, причем неминуемым износом", - подчеркнула глава комитета, отметив, что эти профессии предполагают очень серьезную психическую и психофизическую нагрузку.

Депутат также обратила внимание, что некоторые из таких артистов "начинают свое обучение уже в четыре-шесть лет, что также нельзя не учитывать".

ТАСС