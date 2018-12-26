Эдита Пьеха награждена орденом

И виной всему не состояние здоровья легендарной певицы, а деньги. За возможность арендовать сцену для выступления с артистки потребовали непомерную сумму. – В «Октябрьском» – огромная аренда, – сетует звезда. – Миллион с чем-то рублей. Конечно, будет сбор с продажи билетов, но я же должна с...