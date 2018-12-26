Эдита Пьеха награждена орденом

"По поручению президента России Владимира Путина временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил Эдите Пьехе орден "За заслуги перед Отечеством" II степени", - говорится в сообщении.
Певица во вторник выступила в ДК имени Горького с традиционным новогодним концертом. Беглов поблагодарил ее за верность Санкт-Петербургу.
"Вы вошли в эстраду ленинградской певицей. Вас отличают лучшие черты жителей нашего города – элегантность, благородство, искренность", – сказал врио губернатора, слова которого приводятся в сообщении.
Эдита Пьеха — советская и российская эстрадная певица, актриса, народная артистка СССР. Лауреат многих отечественных и зарубежных эстрадных конкурсов. Обладательница национальной премии "Овация" в номинации "Живая легенда", почетного знака "За заслуги перед Санкт-Петербургом", французского ордена "За укрепление мира искусством" и множества других наград.
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