Путин дал Лепсу звание, а Эдите Пьехе - орден

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большие заслуги в развитии эстрадного искусства присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Лепсверидзе Григорию Викторовичу», — отмечается в тексте документа.



Григорий Лепс

На этой неделе музыканту исполняется 60 лет. Его первый альбом "Храни Вас Бог" вышел в 1995 году.







Также президент РФ Владимир Путин наградил Эдиту Пьеху орденом "За заслуги в культуре и искусстве", соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить... Орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Пьеху Эдиту Станиславовну – солистку-вокалистку Межрегионального Союза концертных деятелей», - указано в документе.

Пьеха - советская и российская эстрадная певица, актриса, народная артистка СССР. Работала с многими известными композиторами и поэтами. Исполнила песни "Наш сосед", "Белый свет", "Песня остается с человеком", "Надежда" и десятки других.