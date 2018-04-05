Эдиту Пьеху госпитализировали в Петербурге

"Увезли с обострением бронхита, положили во 2-ю городскую больницу", - сказала ТАСС Пьеха.



Эдита Пьеха

По словам певицы, в городскую многопрофильную больницу №2 в Учебном переулке Выборгского района Петербурга ее госпитализировали три дня назад. "Делают ингаляцию, лечат. Скоро собираюсь выздоравливать", - добавила собеседница агентства.

Концерты, которые должны были состоятся 7-9 апреля в Екатеринбурге и Челябинске, перенесены на более позднюю дату. Речи об отмене концертов не идет, сообщил организатор концертов Пьехи в Челябинске и Екатеринбурге Леонид Барковский.

Эдита Пьеха - советская и российская эстрадная певица, актриса. В июле 2017 года ей исполнилось 80 лет.