Эдита Пьеха не смогла заплатить за аренду зала

И виной всему не состояние здоровья легендарной певицы, а деньги. За возможность арендовать сцену для выступления с артистки потребовали непомерную сумму.

– В «Октябрьском» – огромная аренда, – сетует звезда. – Миллион с чем-то рублей. Конечно, будет сбор с продажи билетов, но я же должна с музыкантами расплатиться. Если еще заплачу за аренду, то сама пойду в переход просить милостыню. Не хочу дожидаться этого момента.



Эдита Пьеха

Пьехе предложили обратиться к городским властям и руководству зала, чтобы те предоставили ей для выступления скидку. Но Эдита Станиславовна этого делать не хочет. Великая певица не привыкла просить.

– Раньше мне скидку в этом зале тоже не предоставляли, но были нормальные цены, – рассказывает «Собеседнику» Эдита Станиславовна. – Сейчас решили завысить: мне не потянуть такие деньги. Пусть богатые артисты платят. У директора площадки Эммы Лавринович ответ один: «Мой зал – государственный, а не частный, поэтому я сделать ничего не могу!» Не могут так не могут.

Отказ предоставить зал великую Пьеху не сломил. Для себя она решила: если здоровье позволит, 31 июля, в свой день рождения, она все равно будет петь. В менее престижном зале в Театре эстрады.