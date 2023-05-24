Эдита Пьеха с 15-й попытки стала почетным гражданином Петербурга

Об этом сообщил в своем Telegram-канале спикер заксобрания Александр Бельский.

«Она, посвятившая столько работ Северной столице, как никто другой достойна звания "Почетного гражданина Санкт-Петербурга". Я искренне рад, что награда нашла свою героиню», – написал Бельский.



Эдита Пьеха

Он также назвал исполнительницу примером для будущих поколений и поблагодарил за "искреннее служение Санкт-Петербургу".

Эдиту Пьеху в 2023 году выдвинули на звание почетного гражданина Петербурга в 15-й раз.

Эдита Пьеха родилась в польской семье на севере Франции. В 1955 она впервые приехала в Ленинград на учебу. Вскоре исполнительница попала в ансамбль "Дружба", где началась ее эстрадная карьера.

Звание почетного гражданина Петербурга присваивается с 1993 года. Этот статус к началу 2023 года получили 49 человек.