ЕС заставит соцсети поделиться прибылью с правообладателями

Депутаты полагают, что новый закон позволит авторам контента — музыкантам, рекорд-лейблам, издательствам, СМИ и др.— получать «справедливую» часть своей прибыли от републикации своих произведений в соцсетях и видеохостингах. В свою очередь критики закона считают, что интернет-платформы могут стать цензорами, удаляя даже цитаты из произведений, песен и фильмов, которые размещают обычные интернет-пользователи.

За новую редакцию закона ЕС об авторском праве сегодня проголосовали 438 евродепутатов, против — 226, воздержались — 39. Обсуждение изменений в законе ЕС об авторских правах продолжается уже больше двух лет. За это время по поводу изменений высказались как его сторонники — кинокомпании, издательские дома, СМИ, многие музыканты, включая Пола Маккартни, так и оппоненты — защитники прав пользователей в интернете, основатель Wikipedia Джимм Уэйлс и др. Поправки к закону несколько раз менялись с учетом общественной дискуссии. Последний раз Европарламент рассматривал поправки в июле и проголосовал против, отправив законопроект на доработку. В этот раз европейские депутаты сочли, что работа над ошибками проведена успешно и одобрили законопроект.

Наибольшие споры вызвали статьи 11 и 13. Первая из них обязывает интернет-платформы платить производителям контента, в том числе СМИ до того, как интернет-платформа разместит у себя ссылку на их материал. Критики уже окрестили это положение «налогом на интернет-ссылки». В последней редакции этой статьи закона смягчены требования по удалению автоматическими фильтрами контента, размещенного с нарушением авторского законодательства. Кроме того, в последней редакции закона интернет-платформы получают больше выбора в способах компенсации издателям за републикацию их материалов. Статья 13 накладывает на интернет-платформы ответственность за обеспечение соответствующих соглашений с правообладателями контента.

Критики нового закона считают, что эти требования могут привести к ограничению свободы слова в интернете. Они опасаются, что соцсети могут начать удалять публикации пользователей, где содержатся цитаты из произведений, фрагменты фильмов или песен, включая интернет-мемы или поздравления. На прошлой неделе представители YouTube заявили, что требования закона могут осложнить публикацию на этом видеохостинге пользовательского контента.

В свою очередь в поддержку закона высказались многие издательские дома, СМИ, музыканты, звукозаписывающие компании и другие правообладатели популярного в сети контента — в том числе Европейская федерация кинорежиссеров, Европейская федерация сценаристов, Общество авторов аудиовизуальной продукции и т. д.

Европарламент уверяет, что новый закон не приведет к ограничению свободы слова, творчества и самовыражения в интернете.

Заявляется, что пользователи могут свободно и бесплатно делиться или публиковать в соцсетях интернет-ссылки на произведения, а также «отдельные слова» из этих произведений. Разработчики законопроекта отдельно подчеркивают, что закон не затронет такие ресурсы как Wikipedia и другие open-source-платформы.

В то же время последняя редакция текста усиливает права авторов и исполнителей, давая им возможность «требовать» дополнительных отчислений от лиц и сторон, эксплуатирующих их контент. Особенно это относится к тем случаям, когда получаемые отчисления «явно несопоставимы» с той выгодой, которую получает интернет-платформа или другая сторона, использующая данный контент. В тексте законопроекта также указывается, что правообладатели могут отменить или изменить соглашение об использовании своей продукции, если они сочтут, что существующее соглашение не исполняется или исполняется не в полной мере.

Впрочем, европейские эксперты отмечают, что даже нынешняя редакция, одобренная Европарламентом, может подвергнуться определенным изменениям в случае существенной критики с той или другой стороны. «Дьявол кроется в деталях,— заявил в интервью Би-Би-Си директор по медиа и развлекательной индустрии юридической фирмы Bird & Bird Фил Шеррел.— В ближайшие месяцы Совет ЕС будет заниматься окончательным оформлением редакции законопроекта путем консультации с властями всех стран—членов ЕС. Поэтому для тех, кто разочарован сегодняшним голосованием, еще остаются шансы на внесение изменений в законопроект».

«Коммерсантъ»