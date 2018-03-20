Хит Кипелова спели на белорусском языке

Премьера кавер-версии приурочена к предстоящему концерту команды Валерия Кипелова в Минске, который запланирован на 31 марта.

Версию песни «Я свободен» на белорусском языке сделала фолк-группа Pawa. Вокалистами были приглашены оперные певцы Илья Сильчуков и Ольга Вашкевич, пишет «Репродуктор». Перевод текста с русского на белорусский выполнил Виталь Воронов, а аранжировку сделала группа Pawa, также записавшая все инструментальные партии.

«У Валерия безграничный голос, за которым угнаться очень сложно даже профессиональным оперным певцам. Я прекрасно помню, как по его записям учились теноры в нашем колледже при консерватории. Да и сама песня требует широкого дыхания и длинной кантилены, поэтому спеть ее очень непросто. Но все же одна из изюминок нашей версии – женский вокал Ольги Вашкевич, моей коллеги по Большому театру Белоруссии», - говорит Илья Сильчуков.

Стоит отметить, что высоко оценил кавер-версию и сам Валерий Кипелов. По словам музыканта, представленное прочтение произведения ему понравилось. Певец посчитал, что кавер сделан очень достойно.