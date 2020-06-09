Названа самая популярная песня после снятия самоизоляции

"Главным треком для первого дня после отмены режима самоизоляции россияне выбрали хит Кипелова "Я свободен". В топ также вошли I Want to Break Free, We Are The Champions группы Queen, Stayin Alive группы Bee Gees, Feeling Good группы Muse", - следует из исследования сервиса.

По данным сервиса, большая часть слушателей пойдет на прогулку с друзьями и семьей под песню "Летние вечера" группы "Дайте танк (!)", а на вечеринку - под "Плачу на техно" дуэта Cream Sodа и "Хлеб" и "Видели ночь" группы Zdob si Zdub.

В исследовании приняли участие 1,1 тысячи слушателей "Яндекс.Музыки" в возрасте от 18 до 63 лет из разных городов России.