«Кипелов» презентовал клип «Выше»

По словам музыкантов, хотелось сделать зрелищный и динамичный клип и после просмотра видео материала, выбор пал именно на данную композицию.

«Как правило, сложно воплотить идею песни в клипе и, если судить по моему многолетнему опыту работы, это достигалось крайне редко. К концертному варианту клипа всегда меньше вопросов и, на мой взгляд, в данном случае из исходного материала выжали всё возможное и невозможное. Результатом мы очень довольны!», - рассказывает Валерий Кипелов.

Алексей Харьков добавляет: «Режиссер клипа - Александр Маков нам знаком ещё по работе над клипом «Непокорённый». При переговорах о концертном клипе Александр сразу понял, что нам надо и предложил интересные идеи».

Со слов Вячеслава Молчанова, весь масштаб данного концерта, который проходил в клубе «Стадиум» в октябре 2017 года, он смог прочувствовать уже, после выступления. «Когда стоишь на сцене, не всегда есть возможность оценить весь масштаб мероприятия, но позже, посмотрев видео, я понял, что получилось действительно огромное, масштабное шоу и это было зрелищно и динамично воплощено в клипе. Я очень надеюсь, что мы, все таки, выпустим концерт целиком».