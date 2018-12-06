Кипелов отметит юбилей на РЕН ТВ

В этом году Валерию Кипелову исполнилось 60 лет. В честь этого 1 декабря группа «Кипелов» дала концерт в крупнейшем клубе Восточной Европы – московском Adrenaline Stadium. Событие стало уникальным: в сет-листе было много редких песен, которые практически никогда не исполнялись вживую. Эксклюзивную телеверсию покажет только телеканал РЕН ТВ.





Валерий Кипелов по праву считается легендой российской музыки. В начале восьмидесятых он пел в советских ВИА «Лейся, песня» и «Поющие сердца». Затем 17 лет был голосом «Арии», главной хэви-металлической группы страны. А в 2002 году вместе с другими бывшими «арийцами» создал новый проект «Кипелов». На пенсию Валерий Александрович выходить не планирует: он придерживается ЗОЖ, отказался от всех вредных привычек и настроен ещё долго радовать поклонников своей музыкой.

«Я свободен, да, я свободен в творчестве. То есть нет, не могу сказать, что вот абсолютно от всех обязательств, конечно, есть обязательства определенные. А что касается творчества – того, чем я занимаюсь, это самое главное. То есть мы свободны играть музыку, которая нам нравится», — признаётся Кипелов.

За плечами Валерия – 60 лет жизни, почти 40 лет карьеры, две культовых группы, одиннадцать студийных альбомов и сотни выступлений в России и за рубежом. Всё это нашло своё отражение в юбилейном концерте, который зрители РЕН ТВ увидят 9 декабря.

Эфир: 9 декабря в 00:00.