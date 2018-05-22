Площадь Шаляпина появится в Москве

Сквер, который назовут в честь Осипа Мандельштама, расположен в Басманном районе, рядом с домом 3, строением 8 по улице Забелина, вблизи ее пересечения со Старосадским переулком. Эту небольшую зеленую зону привели в порядок и благоустроили в прошлом году. Там же установлен памятник Осипу Мандельштаму.



Площадью Шаляпина назовут городскую территорию между Неглинной улицей и улицей Петровкой

Площадью Шаляпина назовут городскую территорию между Неглинной улицей и улицей Петровкой, где они пересекаются с улицей Кузнецкий Мост. Она была благоустроена по программе городского ремонта, однако долгое время не имела названия. Символично, что площадь находится неподалеку от Большого театра, где солировал Шаляпин.

Федор Шаляпин (1873–1938) — оперный и камерный певец, обладавший высоким басом. В разное время был солистом Большого и Мариинского театров, а также Метрополитен-оперы.