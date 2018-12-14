Вышла книга о гастролях Шаляпина по Южной Америке

Автору, журналисту ТАСС, удалось подробно воссоздать события почти вековой давности. "В 1930 году Федор Шаляпин отправился в турне по Аргентине, Чили, Уругваю и Бразилии, - напоминает Николай Горбунов. - В первых двух странах он продемонстрировал свое вокальное и драматическое искусство в опере "Борис Годунов" Модеста Мусоргского, в остальных дал концерты. В его программах были произведения разных жанров и направлений, но особое внимание уделялось русским народным песням, которые он исполнял на родном языке. И публика, разумеется, не понимавшая русский, тем не менее воспринимала выступления Шаляпина с восторгом и многократно вызывала на бис".



Федор Шаляпин

"У русского гения интересовались мнением не только по поводу секретов бель канто, - подчеркнул Николай Горбунов. - Его спрашивали об авангарде и других модных течениях мировой культуры, о перспективах новых в ту пору технологий, таких как радио, грамзапись и звуковое кино, их влиянии на джаз и прочие популярные музыкальные направления, о политических событиях. Его высказывания становились весомым аргументом в спорах местных интеллектуалов и приводились как последний довод, который уже невозможно оспорить. Все газеты помещали статьи о русской культуре. Это еще одна заслуга Шаляпина - он всегда представлял за рубежом искусство своей страны. По существу, Федор Иванович задолго до установления дипотношений с некоторыми из южноамериканских государств стал первопроходцем и дал толчок развитию дружественных связей".

30 сентября 2018 года в Рио-де-Жанейро состоялся вечер, посвященный памяти Шаляпина, на котором было сказано немало слов о России и русской культуре. "Вечер и концерт организовал проживающий в Рио соотечественник Александр Жебит, который много помогал мне в работе над книгой, - отметил Николай Горбунов. - Без его поддержки, а также без помощи коллег-тассовцев мне вряд ли удалось бы завершить мой труд".

Восьмая книга шаляпинского цикла основана только на подтвержденных и перепроверенных фактах. "Я не занимаюсь реконструкцией событий там, где не хватает свидетельств очевидцев", - заверил автор. С этой принципиальной позицией хорошо знакомы читатели предыдущих работ Николая Горбунова. Монография "Шаляпин в Южной Америке" стала для него финалом долгого пути, окончанием большого цикла, состоящего из восьми документальных исследований. "Теперь музыковеды, поклонники творчества нашего великого певца могут познакомиться со всеми этапами гастролей Шаляпина по миру", - констатировал автор.

Цикл работ, посвященных 16-летнему зарубежному периоду жизни баса, открывается книгой "Федор Шаляпин в Японии и Китае", вышедшей в 2002 году. За ней последовали "Федор Шаляпин: от Казани до Стокгольма", "Федор Шаляпин на Балканах. Триумф в Сербии и Хорватии", "Федор Шаляпин в Австралии и Новой Зеландии", "Марина - дочь Шаляпина" и другие монографии.

Впрочем, точку в изучении шаляпинского наследия ставить рано, считает Николай Горбунов. "Во время работы над темой оставались некоторые вопросы, которые хочется осмыслить, расширить, уточнить, - поделился он планами. - Появились и новые, совершенно не известные страницы пребывания Шаляпина в европейских странах, о которых я узнал от знакомых, больших поклонников артиста. Наверное, читателям было бы интересно с ними познакомиться".