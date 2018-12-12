Полное собрание записей Шаляпина вышло в США

"Выпустить собрание Шаляпина было давним желанием Marston Records, - отмечается в аннотации к релизу. - Однако масштаб этого проекта, его стоимость и время, необходимое для достойного осуществления, раз за разом отодвигали сроки реализации наших планов".

В собрание вошли практически все известные на сегодняшний день записи русского артиста, в том числе сделанные компанией His Master's Voice в ходе его выступлений в лондонском Covent Garden и в концертном зале Albert Hall в 1926-1928 годах. Всего в собрании более 200 треков. Некоторые исполнения никогда не издавались, отметили в Marston Records.

Выпущенное компанией полное собрание записей стало итогом многолетней кропотливой работы. При составлении списка был учтен весь предыдущий опыт. За основу взяты десять виниловых пластинок советской фирмы "Мелодия", выпущенные в 1960-е и 70-е годы, а также пять лазерных дисков, подготовленных уже в XXI веке проживавшим в Нью-Йорке эмигрантом Владимиром Гурвичем. Диски были выпущены компанией Arbiter, которая не смогла довести проект до конца.

Завершить начатое другими Marston Records удалось при поддержке меценатов и энтузиастов. В частности, ценный вклад внесли австралиец Артур Лоуренс, американец Чарльз Минцер, советский эмигрант Иосиф Дарский и другие.

К оцифровке материала компания подошла максимально тщательно. Для ремастеринга выбирался первый оригинал, находящийся в звукозаписывающей компании, и только в случае невозможности его обнаружить - наиболее хорошо сохранившиеся пластинки. Исключение составили самые редкие записи, существующие в одном экземпляре, а также восемь восковых валиков, датируемых концом XIX века. Они изданы как приложение к последнему, 13-му диску.

ТАСС