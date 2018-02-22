Премьера фильма о Ростроповиче состоится в Новосибирске

"В Новосибирске и Тогучине, одном из районных центров Новосибирской области, состоятся показы нового фильма всемирно известного режиссера Бруно Монсенжона "Мстислав Ростропович. Непокоренный смычок". Кинолента 2017 года приурочена к годовщине смерти великого музыканта. Зрителей ждет также творческая встреча с ее создателем и режиссером документальных картин о величайших музыкантах XX века", — говорится в сообщении.

Мировая премьера нового фильма состоялась на французско-немецком телеканале ARTE в конце 2017 года. Картина посвящена судьбе Мстислава Ростроповича и включает редкие архивные материалы и новые свидетельства дочерей музыканта Ольги и Елены Ростропович, друзей – Наталии и Игната Солженицыных, Марты Казальс-Истоминой и Геннадия Рождественского.

"Можно сказать, что я работал над этим фильмом в течение 30 лет, так как первые вошедшие в него отрывки я снял еще в 1986 году. До сих пор они не были нигде показаны. К настоящему моменту киноленту увидели Париж и Милан, через два дня, 24 февраля, я представлю ее в Нью-Йорке. После российской премьеры в Новосибирске запланированы показы в Кракове, Москве, Монреале, Детройте и других городах", — привели в оргкомитете слова Монсенжона.