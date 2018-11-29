Виолончель Ростроповича продана за $2,5 млн

Об этом сообщает РБК со ссылкой на аукционный дом Sothebyʼs — организатор торгов коллекции вещей Ростроповича и его супруги Галины Вишневской.





Музыкальный инструмент, изготовленный в 1783 году в Турине Джованни Гваданини (ученик мастера струнных инструментов Антонио Страдивари), был куплен Ростроповичем в 2000 году.

Еще одну виолончель Ростроповича, созданную в 1741 году лютьером Санто Серафином, продали на аукционе за $782 тыс. Также на торгах был продан рояль российского музыканта, изготовленный австрийской фирмой Bösendorfer.

Всего с молотка ушло более 300 лотов, среди которых предметы мебели, книги, ювелирные украшения и различные произведения искусства. Выручка от продажи принадлежавших Ростроповичу и Вишневской вещей составила $5,1 млн.