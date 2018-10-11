Мацуев предложил дать имя Ростроповича аэропорту в Оренбурге

Организаторами конкурса выступают Общественная палата РФ, Общество русской словесности, Русское географическое общество и Российское историческое общество.

Для названия аэропортов могут быть предложены имена выдающихся деятелей, внесших значимый вклад в развитие и становление России. Отмечается, что приоритетным критерием выдвижения имен в регионе должна быть историческая связь с территорией. Также в качестве имён-претендентов не могут рассматриваться имена политиков периода новейшей истории страны (последние 100 лет).

Пианист Денис Мацуев в эфире НСН поддержал конкурс и рассказал, на что ещё, помимо увековечивания имён великих россиян, следует обратить внимание организаторам акции.



Денис Мацуев

«Безусловно, предложение занимательное, потому что в наших регионах жили выдающиеся люди. И память о них должна сохраняться, эта традиция существует во многих странах мира. Но помимо присвоения имён, я бы обратил внимание на состояние взлётно-посадочных полос. На мой взгляд, это гораздо важнее, чем имя, хотя идея, по-моему, замечательная. Потому что иногда ты прилетаешь в какую-то канаву. Поэтому, я бы посмотрел в первую очередь на качество, которое, безусловно, меняется в лучшую сторону, особенно в контексте ЧМ, который прошёл. Благодаря ему мы имеем теперь суперсовременные аэропорты в тех городах, которые его принимали, да и не только. В Красноярске, например, блистательный новый аэропорт. Надеюсь, что и в моём родном Иркутске будет такой. А присвоение имён — почему нет? Самолётам уже присвоили, в “Аэрофлоте”, скажем. И то, что голосование будет всероссийским, это самое правильное решение», — заявил Мацуев.

Также он предложил увековечить таким образом имя великого русского музыканта и композитора Мстислава Ростраповича.

«Если мы говорим, скажем, об Оренбурге, то там аэропорту, безусловно, стоит присвоить имя Мстислава Леопольдовича Ростроповича. Это гениальный музыкант, который прожил свои юные годы в Оренбурге и начинал свой творческий путь именно там. И сам бог велел обратить внимание на этого уникального музыканта», — заметил пианист.