Мацуев предложил дать имя Ростроповича аэропорту в Оренбурге

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11 октября стартует всероссийский конкурс «Великие имена России». Путём народного голосования будут определены имена выдающихся соотечественников, которые дополнят официальные наименования 45 самых крупных аэропортов России.

Организаторами конкурса выступают Общественная палата РФ, Общество русской словесности, Русское географическое общество и Российское историческое общество.

Для названия аэропортов могут быть предложены имена выдающихся деятелей, внесших значимый вклад в развитие и становление России. Отмечается, что приоритетным критерием выдвижения имен в регионе должна быть историческая связь с территорией. Также в качестве имён-претендентов не могут рассматриваться имена политиков периода новейшей истории страны (последние 100 лет).

Пианист Денис Мацуев в эфире НСН поддержал конкурс и рассказал, на что ещё, помимо увековечивания имён великих россиян, следует обратить внимание организаторам акции.

Денис Мацуев
Денис Мацуев

«Безусловно, предложение занимательное, потому что в наших регионах жили выдающиеся люди. И память о них должна сохраняться, эта традиция существует во многих странах мира. Но помимо присвоения имён, я бы обратил внимание на состояние взлётно-посадочных полос. На мой взгляд, это гораздо важнее, чем имя, хотя идея, по-моему, замечательная. Потому что иногда ты прилетаешь в какую-то канаву. Поэтому, я бы посмотрел в первую очередь на качество, которое, безусловно, меняется в лучшую сторону, особенно в контексте ЧМ, который прошёл. Благодаря ему мы имеем теперь суперсовременные аэропорты в тех городах, которые его принимали, да и не только. В Красноярске, например, блистательный новый аэропорт. Надеюсь, что и в моём родном Иркутске будет такой. А присвоение имён — почему нет? Самолётам уже присвоили, в “Аэрофлоте”, скажем. И то, что голосование будет всероссийским, это самое правильное решение», — заявил Мацуев.

Также он предложил увековечить таким образом имя великого русского музыканта и композитора Мстислава Ростраповича.

«Если мы говорим, скажем, об Оренбурге, то там аэропорту, безусловно, стоит присвоить имя Мстислава Леопольдовича Ростроповича. Это гениальный музыкант, который прожил свои юные годы в Оренбурге и начинал свой творческий путь именно там. И сам бог велел обратить внимание на этого уникального музыканта», — заметил пианист.

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