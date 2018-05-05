IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича. Нас объединяют любовь и память

По традиции он открылся в день рождения маэстро 27 марта и был посвящен одному из любимых композиторов Мстислава Леопольдовича - Сергею Прокофьеву. Начала вечер Симфоническая сюита по опере «Любовь к трем апельсинам», и было радостно вновь встретиться с замечательной оперой и ее героями: чудаками, принцем и принцессой, побывать в аду, насладиться знакомыми маршем и скерцо, а в финале совершить побег. И все это свершилось благодаря симфоническому оркестру Берлинского радио п\у дирижера Томаса Сондергаарда из Дании.

Затем прозвучали два сочинения Прокофьева, написанные им за год до своей кончины. Симфонию-концерт для виолончели с оркестром, посвященную Мстиславу Ростроповичу, исполнил молодой испанский виолончелист Пабло Феррандес. Он закончил Высшую школу музыки королевы Софии (класс нашей замечательной виолончелистки и педагога Наталии Шаховской) и Кронбергскую академию (класс Франса Хельмерсона), лауреат нескольких премий престижных международных конкурсов, в том числе XV Международного конкурса им. П. Чайковского. У Пабло очень красивая кантилена и абсолютное чувство музыки Прокофьева, за что слушатели наградили музыканта бурными аплодисментами. Завершила вечер Седьмая симфония Прокофьева.

На второй концерт в Москву прилетел камерный оркестр «Вена-Берлин», что стало настоящим событием на фестивале Ростроповича. В состав оркестра входят лучшие музыканты Венского и Берлинского филармонических оркестров. История возникновения коллектива такова. Эти оркестры давно соперничают между собой, претендуя на высшие оценки у слушателей и музыкальных критиков. В результате лучшие солисты обоих оркестров объединились. Рождение нового коллектива произошло благодаря сэру Саймону Рэттлу на концерте, посвященном 50-летию маэстро. С момента организации оркестра его худруком является Райнер Хонек.

Программа вечера поменялась из-за травмы плеча французского виолончелиста Готье Капюсона. Его заменил пианист Рудольф Бухбиндер (Австрия). Впервые музыкант появился в России в 2012 году именно на фестивале Ростроповича по приглашению Ольги Ростропович. С тех пор пианист стал любимцем не только московской, но и российской публики. На радость слушателям он сыграл два фортепианных концерта: Девятый Моцарта и концерт Гайдна. Подкупает его высочайший профессионализм вкупе с музыкально-художественной составляющей. Бухбиндер был органичен с оркестром в трактовке сочинений Моцарта и Гайдна, в которой соединились изящество камерного звучания с экспрессией филармонического оркестра. Кроме этого, в концерте были сыграны Маленькая ночная серенада и 29-я симфония Моцарта, на «бис» -- Andantino из Дивертисмента D-dur и полька И. Штрауса. Концерт получился роскошный, в нем была красота, моцартовское изящество и яркая эмоциональность оркестра и пианиста Бухбиндера.

Принял участие в фестивале и отечественный оркестр – Российский Национальный (худрук и главный дирижер Михаил Плетнев) с итальянским дирижером Пьером Карло Орицио, который придал Увертюре-фантазии Петра Ильича Чайковского трагически-трепетную трактовку, вызвавшую у зрителей понимание и аплодисменты. Михаил Плетнев на этот раз выступил только как солист, блестяще сыграв труднейший фортепианный концерт Александра Скрябина. Завершила вечер симфоническая сюита «Шехеразада» в четырех частях: «Море и Синдбадов корабль», «Рассказ царевича Календера», «Царевич и царевна», «Праздник в Багдаде». Сюита явно удалась РНО п\у Орицио в передаче сказочности, живописной бури, любовной темы, окрашенной восточной негой. И над всем царила скрипка Алексея Бруни, которая пела пленительную, чуть тронутую грустью тему Шехеразады.

Впервые в Россию на IX фестиваль Мстислава Ростроповича прибыли три немецких коллектива. Оркестр Klangverwaltung, который был создан в 1997 году скрипачами Андреасом Райнером и Йозефом Кренером. У оркестра весьма оригинальное название – в переводе с немецкого это - «Управление звуком». В отличие от других оркестров, в новом коллективе творческие решения принимаются коллегиально. Музыканты вместе с дирижером выбирают репертуар, и предлагают свои идеи его интерпретации. Репетиции проходят в форме своеобразных творческих мастерских. С момента основания оркестра пост главного дирижера занимает дирижер Энох цу Гуттенберг. Первые же концерты показали, что новый оркестр достоин занять место в ряду ведущих музыкальных коллективов мира. Хор Klangverwaltung был основан тем же дирижером Энохом цу Гуттенбергом в 2000 году, он же возглавляет его и поныне. Хор регулярно выступает с оркестром Klangverwaltung. Мюнхенский хор мальчиков - совсем молодой коллектив, который в 2014 году сформировал Ральф Людевиг на основе Тельцерского хора мальчиков, которым он ранее руководил.

Эти три коллектива прилетели в Москву, чтобы исполнить одно из самых грандиозных и глубоких сочинений И. С. Баха – его духовную ораторию «Страсти по Матфею». Это масштабное произведение, длящееся более трех часов, состоит из двух больших частей: первая исполняется на утреннем богослужении, вторая во время обедни в пятницу на Страстной неделе. Оратория написана Бахом на текст из Евангелия от Матфея, повествующий о последних днях жизни и смерти Иисуса Христа. Текст доработал либреттист Х. Ф. Генрици (Пикандер). Исполняется на немецком языке. Естественно, что певцов пригласили в основном из Германии: сопрано Сибиллу Рубенс, меццо-сопрано Ингеборг Данц, баритона Самуэля Хассельхорна, баса Томаса Ласке и двух теноров: одного Даниэля Йоханнсена из Австрии, второго Мауро Петера из Швейцарии.

Это действительно было грандиозное исполнение духовной оратории Баха «Страсти по Матфею», вскрывающее драматический план, задуманный композитором как история страстей, которая излагается в последовательности картин. В оратории 78 номеров, в которые входят речитативы, арии, хоралы и хоры. Идеально звучали арии у солистов, безупречно подаваемые дирижером, а в страстных речитативах раскрывался их актерский дар. Хороши были хоральные строфы, точно найденные самим Бахом, передающие настроения верующих. Действие шло по нарастающей и закончилось высшим напряжением страстей: смертью Иисуса, снятием его с креста и сценой оплакивания.

Закрылся фестиваль на сцене Кремлевского дворца, где впервые в России представили мультимедийный проект, созданный Дворцом искусств королевы Софии в Валенсии и Римским оперным театром в Термах Каракаллы. В качестве музыкальной основы испанский режиссер Карлус Падрисса и французский видеорежиссер Эммануэль Карлье выбрали написанное сто лет назад удивительное по красоте произведение светлого и солнечного итальянского композитора Отторино Респиги - Римскую трилогию, посвященную символам Рима – его празднествам, фонтанам и соснам пиниям.

Первое исполнение Римской трилогии оказалось не очень удачным. Но когда через год «Фонтами Рима» продирижировал великий Артуро Тосканини, публика и критика устроили им восторженный прием.

На фестивале в Москве Трилогию Рима Респиги исполнил Большой симфонический оркестр им. П. Чайковского (худрук и главный дирижер Владимир Федосеев), которым дирижировал испанец Антонио Мендес. Мне не раз посчастливилось слушать это произведение Респиги и целиком, и отдельные его части, и всегда это было восхитительно. На этот раз, к моему огромному сожалению, ничего, кроме раздражения, я не испытала. Дело совсем не в том, хорошо или плохо играл оркестр или неинтересными были видеопроекции, а только в том, что сцена, видео и звуковая аппаратура Дворца не годятся для подобных представлений, а особенно для исполнения симфонической музыки. Целиком оркестр услышать было невозможно. Звучали только отдельные группы инструментов, очевидно, те, около которых стояли микрофоны, причем разной мощности. Оценить работу режиссера и видеорежиссера тоже было невозможно, так как в первых двух поэмах зритель смотрел на бесконечные языки пламени и водные потоки, которые просто мешали слушать замечательную музыку Респиги. И только в третьей поэме «Пинии Рима» иногда мелькали красивые природные ландшафты, роскошные пинии и дивные птицы.

Елизавета ДЮКИНА

Фото: Александр КУРОВ