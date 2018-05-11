Треть зрителей ушла с концерта «Воплей Видоплясова» после русофобской шутки

Об этом сам музыкант рассказал в эфире "112".

Он признался, что во время выступления повел себя слишком эмоционально и "ляпнул" фразу, оскорбившую часть аудитории.

"Приятно тут, в Голландии, в Европе, в Гааге, выступать, где будет скоро суд над Россией", — сказал Скрипка.



Олег Скрипка

После этого, по словам музыканта, треть посетителей покинули концерт. Тем не менее артист не извинился за свое поведение, а успокоил себя тем, что среди ушедших были только россияне.

Скрипка и ранее позволял себе провокационные высказывания, в том числе националистического характера, напоминает РИА Новости. Так, музыкант предложил создать гетто для тех, кто не может выучить украинский, потому что у них низкий IQ.