«Вопли Видоплясова» переиздают утерянный альбом «Закустика»

Это был второй после «Або Або» «концертник» «Воплей», записанный золотым составом, в который входили Олег Скрипка, Александр Пипа, Юрий Здоренко и Сергей Сахно. Идея «уличного» альбома возникла во время французских гастролей, когда киевским музыкантам приходилось много «бичевать» по богемным парижским тусовкам. Там в алкогольном угаре и родилось слово «закустика» – производное от «акустика» и «закуска».



Олег Скрипка

- Играть приходилось в любых условиях и на любых предметах, – вспоминает лидер «ВВ» Олег Скрипка. – С нами всегда были два баяна, а остальные инструменты подбирались на ходу. В дело шло всё – бутылки, банки из-под кофе, кофры от баянов, какие-то детские погремушки. Пели в основном свои песни, но настоящий катарсис у французов начинался, когда мы заводили «Ти ж мене підманула» и «Несе Галя воду».

Долгие годы альбом «Закустика» считался утерянным, пока недавно в архиве лейбла «Країна Мрій» не обнаружилась резервная цифровая копия альбома, сделанная менеджером «Воплей Видоплясова» за несколько дней до того, как Скрипка оставил мастер-тейп в такси.

Новое издание, приуроченное к 25-летию альбома, будет состоять из двух релизов - 20 декабря 2019 года выйдет пилотный коллекционный диск на белом виниле ограниченным тиражом (100 копий), пишет Intermedia, а в марте 2020 года состоится основной релиз (черный винил + Digipak CD + компакт-кассета + Hi-Res).