Олег Скрипка встал на защиту современных девушек

- Мы не могли просто поехать во Львов и снять просто Олега Скрипку и просто красивые пейзажи: мы были бы не мы, если бы сделали то, что первым придет в голову! Как результат - вышла работа, которую хочется досмотреть до конца! Уверены, что Львов отныне будут называть не городом Льва, а городом Львицы! - комментирует режиссер видео Елена Винярская.

По словам лидера группы "ВВ", своей новой песней он хотел бы стать на защиту современных девушек.

- "Кобіта" из галицкого диалекта - это классная девушка или женщина. Сейчас существуют определенные предубеждения относительно красивых и стильных барышень: их критикуют или вообще высмеивают. Однако я охотно встаю на их сторону! Да, они любят покрутить нами, мужчинами, и такова наша тяжелая мужская судьба, что поделаешь! - улыбается Олег Скрипка.