Вадим Казаченко развелся

На протяжении полутора лет вся страна следила за непростой семейной драмой певца Вадима Казаченко. Исполнитель хита «Больно мне, больно» был женат на своей молодой поклоннице Ольге, однако в телешоу заявлял, что настоящей супружеской жизнью их брак назвать было нельзя, так как большую часть времени они проводили порознь.

Тем не менее в прошлом году у них родился общий сын Филипп, а конце апреля артист подал на развод. Сегодня стало известно о том, что 54-летний Вадим и 37-летняя Ольга официально расторгли брак.



Вадим Казаченко и Ольга

«Да, больше мы не муж и жена. В полную силу решение вступит только через месяц, но я не думаю, что кто-то из нас начнет оспаривать вердикт судьи», — подтвердила Ольга «СтарХиту».

В прошлом году Вадим Казаченко обращался к служителям Фемиды для того, чтобы их брак с Ольгой, заключенный в 2014-м, признали фиктивным. В то же время артист женился на продюсере Ирине Аманти. И хотя брак с Ольгой признали действительным, каждая из женщин считала именно себя законной супругой артиста.

«Все, мы разошлись как в море корабли! В моей жизни есть только Ира — она моя единственная жена! Благодарю тебя, жена моя, за то, что ты всегда рядом. И рядом в это непростое время! — признавался музыкант. — Я, наверное, единственный в этой стране двоеженец, только одна жена вменяемая, живет со мной, заботится и вторая невменяемая, которая бегает по шоу».

В начале этого года именно Ольга подала иск о расторжении брака. Правда, до слушания дела так и не дошло — мама маленького Филиппа отозвала заявление. Для певца такое решение бывшей избранницы стало настоящим шоком. Чуть позже Ольга так объяснила свой поступок — у Казаченко появились имущественные претензии.

Сейчас бывшие супруги делят недостроенный дом в Подмосковье. Ирина Аманти уверяет, что участок и недвижимость были приобретены на ее деньги — она помогала финансово артисту, который хотел свить семейное гнездышко в браке с другой женщиной. Однако по словам Ольги, в покупку будущего жилья вложились ее родители, которые ради этого продали свою квартиру.