Вадим Казаченко развелся

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Вадима Казаченко и его супругу Ольгу, с которой он сыграл свадьбу в 2014-м году, больше не связывают узы брака.

На протяжении полутора лет вся страна следила за непростой семейной драмой певца Вадима Казаченко. Исполнитель хита «Больно мне, больно» был женат на своей молодой поклоннице Ольге, однако в телешоу заявлял, что настоящей супружеской жизнью их брак назвать было нельзя, так как большую часть времени они проводили порознь.

Тем не менее в прошлом году у них родился общий сын Филипп, а конце апреля артист подал на развод. Сегодня стало известно о том, что 54-летний Вадим и 37-летняя Ольга официально расторгли брак.

Вадим Казаченко и Ольга
Вадим Казаченко и Ольга

«Да, больше мы не муж и жена. В полную силу решение вступит только через месяц, но я не думаю, что кто-то из нас начнет оспаривать вердикт судьи», — подтвердила Ольга «СтарХиту».

В прошлом году Вадим Казаченко обращался к служителям Фемиды для того, чтобы их брак с Ольгой, заключенный в 2014-м, признали фиктивным. В то же время артист женился на продюсере Ирине Аманти. И хотя брак с Ольгой признали действительным, каждая из женщин считала именно себя законной супругой артиста.

«Все, мы разошлись как в море корабли! В моей жизни есть только Ира — она моя единственная жена! Благодарю тебя, жена моя, за то, что ты всегда рядом. И рядом в это непростое время! — признавался музыкант. — Я, наверное, единственный в этой стране двоеженец, только одна жена вменяемая, живет со мной, заботится и вторая невменяемая, которая бегает по шоу».

В начале этого года именно Ольга подала иск о расторжении брака. Правда, до слушания дела так и не дошло — мама маленького Филиппа отозвала заявление. Для певца такое решение бывшей избранницы стало настоящим шоком. Чуть позже Ольга так объяснила свой поступок — у Казаченко появились имущественные претензии.

Сейчас бывшие супруги делят недостроенный дом в Подмосковье. Ирина Аманти уверяет, что участок и недвижимость были приобретены на ее деньги — она помогала финансово артисту, который хотел свить семейное гнездышко в браке с другой женщиной. Однако по словам Ольги, в покупку будущего жилья вложились ее родители, которые ради этого продали свою квартиру.

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