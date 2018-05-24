Вадим Казаченко: У меня вышел новый альбом, и я как блаженный!

Неделей ранее у супруги и продюсера певца Ирина Аманти состоялся 50-й юбилейный день рождения, так что гости церемонии поздравляли чету сразу с двумя большими событиями в жизни. Поздравить супругов пришли Кай Метов, Виктор Салтыков, Наталья Штурм, Юлия Началова, композитор Олег Попков и другие вип-персоны.

Вадим Казаченко сначала исполнил все песни из нового альбома «Глаза в глаза» - с модным саундом, мелодичные и стильные. А затем по просьбам зрителей спел блок из своих главных хитов - «Больно мне больно» и других. Звездные гости тоже вышли на сцену — например, Виктор Салтыков спел попурри из своих хитов.

На этом сюрпризы не закончились. Влюбленно смотрящая и снимавшая на телефон выступление мужа Ирина Аманти вышла на сцену, и попросила Казаченко спеть ее любимую песню Эроса Рамазотти Un' Altra Te (он уже исполнял ее в телешоу «Один в один»). Вадим Казаченко спел не только ее, но и трэш-хит «Белая стрекоза любви», и даже рэп прочитал со сцены. Завершился концерт выносом торта с изображением обложки нового альбома.

- Вадим, вы поздравили Ирину с юбилеем? Как все началось?

- Началось не сегодня. 13 мая у Ирины день рождения, и все эти дни у нас праздничное настроение. Давно у нас не было такого лучезарного настроения, как в эту неделю. Летом мы полетим в Америку. Конечно, были цветы. Лучший подарок — это песня Эроса Рамазотти Un' Altra Te, и я спел ее сегодня для Ирины. Она такой человек, что все материальное для имеет мало значения, а вот когда душа просит… И еще для нее важно, что вы послушали новый альбом. Мы давно не выступали в Москве так публично, давно не собирали журналистов, тех, кто может оценить и покритиковать те песни, что мы записали. Теперь открываются цифровые продажи альбома, ждем откликов. А потом мы отправимся на гастроли с этим новым альбомом. Впереди у нас юбилей, 15 декабря в «Крокусе» мы его отметим.



Вадим Казаченко

- Кто оплатил праздничный банкет?

- Это подарок, нам его подарили. Это серьезный подарок. Я бы мог его оплатить без проблем, но подарок — это очень приятно.

- Какие-то аранжировки для альбома делал Анатолий Лопатин, но какие вы ему давали ориентиры? Это должен был денс-альбом или альбом из 90-х?

- Нет, это должен быть альбом из современных песен. Песни 2012-2018 годов современных авторов. У нас была задача сделать качественные песни. И мы считаем, что нам это удалось. Толик Лопатин прекрасно знает наши привычки, мы работаем не первый год, и вместе сделали не один альбом. Идея аранжировки песни «Здравствуй, мир» принадлежит автору Олегу Попкову, мы очень бережно относимся к авторским наброскам. Автор, который делает всю песню и напевает ее на демо, - показывает лучший путь к итоговой песне. Так же мы работали с песней «Не дай уйти» Геннадия Крупника, «Пойду за тобой». А песню «Прости меня» мы вообще делали вместе с Брендоном Стоуном, он вместе с нами делал оркестровку. Олег Шоумаров делал полностью все аранжировки вместе с нами.

- Вы обсуждали аранжировки и общий звук треков с радиостанциями, например, с «Русским радио»?

- Мы шли только от себя. Мы всегда делаем так. Когда записывали песню «На волоске» Геннадия Крупника, мы были на связи с Геной по Скайпу, он корректировал вокал, делал аранжировку, собирал вокал, и все это записывалось на студии Лопатина. Но мы шли всегда от себя. А вот следующую пластинку мы хотим сделать более танцевальной, живой, она многих порадует. Она будет совершенно актуальной. Ира может «услышать песню» с первого прослушивания. У меня не так. У меня все от настроения. Так было с песней «На волоске». Я долго ее слушал, она мне не нравилась, а потом в какой-то момент вошла в меня как родная. Так же было с песней из предыдущего альбома «Сто тысяч да», я был против этой песни, Ира настояла, и мне пришло настроение ее спеть. А песню Брендона Стоуна «Прости меня» я в итоге записал с первого дубля. Но самой сложной оказалась для меня песни Ирины Мельник «Иду за тобой».

- Что было с первыми двумя треками на концерте? Это звучало как неживое.

- Да, у меня используется плейбек на концерте. Но надо понимать, что у меня не было саундчека. На эту малую сцену не поставишь вокальную группу, которая у нас была в Кремле. То, что мы делаем на малых сценах, я называю партитурой. После нашего ухода из «Фристайла» Розанов запретил даже под минусовую фонограмму выступать, только под плюсовую фонограмму, - потому что считал, что песни должны звучать так, как они задуманы и записаны.

- Песня «Иду за тобой» выглядит самой хитовой песней альбома, может быть, это работа на преодоление?

- Возможно, это и так. Здесь точный продюсерский отбор. В случае с аранжировками на мировом уровне, мы, конечно, связаны бюджетами. Пока есть только один клип. Многое можно сделать лучше, но мы живем в том мире, в котором живем.

- Что вы думаете о нынешней ситуации с Украиной и взаимными запретами на гастроли? Вы можете завтра поехать на концерт в родную Полтаву?

- Это называется пипец. Нет, не могу. Мое имя тоже внесли в небезызвестный список. За что? За кампанию. 11 августа 2014 года нас внесли в «Миротворец», но еще до выхода закона о запрете посещения Крыма! Но там же стучат. Кто-то настучал. Я должен был поехать на Украину в прошлом году по приглашению довольно влиятельных людей, но даже они не рискнули связываться с этими списками. Они сказали, что не надо прилетать и мучиться на границе, лучше немного подождать. Все это выглядит отвратительно. У меня уже не очень много родственников там осталось, недавно умер отчим, бабушка с дедушкой еще раньше. Остались дяди, тети… Они не ездят в Россию почти. Хотя в 2015 году я приезжал в Киев и Полтаву, тогда никаких проблем не было. Меня потом трижды пытались привезти весьма влиятельные люди, но все решили ждать смены власти. Одесситы пишут мне письма, ждут и надеются увидеть.

- Но сами идеалы «оранжевой революции» вы поддерживаете?

- Никогда не поддерживал. Мы никогда не нравилось то, что происходило и в 2005 году, и в 2014 году, и тем более сейчас, когда оголтелая кампания о том, что во всем, что происходит в Украине, виновата Россия. Сейчас во всем мире, что бы ни происходило, виновата Россия. Это гомерически смешно. Я не вижу никакой разницы между тем, что несут их СМИ и наши СМИ. Это одного поля ягоды.

- Вы же в курсе того, что большинство топовых музыкантов в России родом из Украины? Как вы объясняете эту ситуацию?

- Не секрет, что многие аранжировки делаются в Киеве. Продакшн делается там же, и гораздо дешевле, чем в Москве. Клипы снимаются там же, и все дешевле. Все делать на Украине гораздо доступнее, и результативность налицо.

- Украина более музыкальная страна?

- Когда мы только начинали, мы уже собирали полные залы. Нас за два года прогнали по всем ДК Полтавы, потому что мы давали кассу. Два года мы этим занимались, а потом уехали в Москву. Если проводить параллели, то там достаточно прекрасных музыкантов. Причем они не зависимы ни от чего. Украина всегда была певучая страна, язык очень певучий.

- Это ведь влияет на российский шоу-бизнес?

- Мы делаем все для этого! Мы готовим презентацию в «Крокусе». У нас сейчас в работе три новых песни. Песня Алексея Малахова, Тимура Усманова, белоруса Дмитрия, его мало кто знает пока, компоновка уже готова. Если песня готова, мы стараемся выпускать ее сразу же. Материал мы сразу же рассылаем на радиостанции, но главный выхлоп — мы играем концерты. Знаете, сегодня у меня выпуск альбома, и я - как блаженный!

Гуру КЕН

Фото: Александр КОЗАЧЕНКО