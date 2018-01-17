Вдова сооснователя Eagles судится с больницей, лечившей мужа

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Reuters.
Как утверждает Синди Фрай, медицинский комплекс Маунт-Синай и лично гастроэнтеролог Стивен Итцковиц проявили халатность, из-за чего впоследствии музыкант умер.
Гитарист скончался в январе 2016 года в возрасте 67 лет.
Иск вдовы подан в суд штата Нью-Йорк. Какую компенсацию требует Фрай, неизвестно.
Пресс-секретарь больницы заявила, что учреждение не комментирует текущие судебные разбирательство. Адвокат Фрай отказался привести подробности.
Комменты