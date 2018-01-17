Вдова сооснователя Eagles судится с больницей, лечившей мужа

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Вдова гитариста и сооснователя группы Eagles Гленная Фрая подала иск против нью-йоркской больницы, лечившей ее мужа.

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Reuters.

Как утверждает Синди Фрай, медицинский комплекс Маунт-Синай и лично гастроэнтеролог Стивен Итцковиц проявили халатность, из-за чего впоследствии музыкант умер.

Гитарист скончался в январе 2016 года в возрасте 67 лет.

Иск вдовы подан в суд штата Нью-Йорк. Какую компенсацию требует Фрай, неизвестно.

Пресс-секретарь больницы заявила, что учреждение не комментирует текущие судебные разбирательство. Адвокат Фрай отказался привести подробности.

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